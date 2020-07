FFR : Laporte ménage le suspense pour l'élection

Le 3 octobre prochain, aura lieu l'élection du président de la Fédération française de rugby. Et à a ce jour, on ne sait toujours pas si Bernard Laporte (56 ans) sera candidat ou pas à sa propre succession. L'Assemblée Générale de la FFR (150eme du nom), organisée samedi en visioconférence, aurait pu permettre à l'ancien sélectionneur du XV de France de dire enfin si oui ou non il se représenterait à l'issue de son mandat, débuté en il y a quatre ans. Cela n'a pas été le cas. « Cette AG n'est pas le lieu où l'on doit débattre de la prochaine élection. Je ne me voyais pas dire ici, dans le contexte du Covid 19, ''Je vais me présenter ou ne pas me présenter''. Mais j'attendais avec impatience cette AG et les résultats », a expliqué après-coup celui qui est également le vice-président de World Rugby, promettant en revanche qu'il en dévoilerait très vite davantage. « et, dans les jours qui viennent, je m'exprimerai sur ce sujet là », a assuré le Ruthénois après que le comité directeur a décidé de maintenir le vote à la date prévue du 3 octobre en dépit de la demande de l'opposition, menée par Florian Grill. Ce dernier s'estime en effet désavantagé par le contexte sanitaire, qui a provoqué la suspension de la campagne à la présidence. Le budget voté à 77%

Il faudra donc encore patienter pour savoir si Laporte fera face ou pas à Grill le 3 octobre prochain lors de l'élection. En attendant, en dépit du déficit qui s'estime à 5,63 millions d'euros avec notamment à financer le plan de relance consécutif à la pandémie de Covid-19 (le trésorier général de la FFR Alexandre Martinez a estimé que « ce budget aurait été positif à hauteur de 2,470 millions sans ce plan-là »), l'AG de la FFR a voté samedi le budget provisionnel pour la saison prochaine, et ce à 77% (4 843 voix pour contre 1 429 contre, 666 abstentions). Quant aux six résolutions proposées au vote de l'AG, elles ont toutes été adoptées par les clubs amateurs, pour le plus grand plaisir de Bernard Laporte. « C'est un formidable message d'encouragement. Je mesure le privilège d'avoir conservé votre confiance », pour conclure l'assemblée. Mais sur son éventuelle candidature à sa propre succession, pas un mot. Encore un peu de patience...