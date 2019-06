FFR: Grill mènera la liste d'opposition à Laporte

Il va falloir apprendre à connaître ce visage : Florian Grill (53 ans) a été officiellement intronisé ce mardi, à Charléty, en tant que tête de la liste d'opposition 'Ovale Ensemble' à Bernard Laporte contre lequel il se présentera pour briguer la succession de l'actuel président de la Fédération Française de rugby (FFR) lors de la prochaine élection fédérale de décembre 2020. A ses côtés on retrouvait non seulement plusieurs visages du monde amateur, mais aussi Jean-Marc Lhermet, Eric Champ, pas Fabien Pelous, qui bien qu'absent soutient Grill, ainsi que Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, respectivement ex-président de la FFR et ancien DTN sous l'ère Camou.

"On a une vraie vision, estime l'actuel président de la Ligue Île-de-France, qui prétend donc renverser Laporte. Le rugby est en crise, la crise est assez inédite. On pense qu'il y a une perte de sens, une perte de valeurs et qu'il faut réinvestir une Fédération très éthique avec des règles de gouvernance qui doivent changer." La campagne électorale, dont le coup d'envoi est déjà fixé en août prochain, à Issoire (Puy-de-Dôme), pourrait avoir le soutien d'un certain... Guy Novès, l'ex-sélectionneur du XV de France remercié par Laporte avant la fin de son mandat. Une première.