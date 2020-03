FFR : Grill demande le report des élections fédérales

Outre les différentes compétitions sportives, la pandémie de coronavirus perturbe également les à-côtés. En décembre prochain, la Fédération française de rugby doit voir se tenir des élections fédérales, pour la succession de Bernard Laporte. Toutefois, en raison du contexte actuel, Florian Grill, l'un des candidats et principal opposant au président sortant, a décidé de « suspendre sa campagne de terrain et les réunions physiques avec les clubs », comme annoncé dans un communiqué rendu public ce dimanche. Tout cela dans le but de « participer de façon responsable à l'effort collectif demandé par les pouvoirs publics ». De plus, l'ancien deuxième ligue du PUC a également évoqué un possible report des élections : « Nous proposons d'étudier les conditions d'un report des élections afin de respecter le processus démocratique et le temps de campagne initialement prévu au code électoral. »