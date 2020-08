FFR : Grill a dévoilé les 37 noms de sa liste

Grill : « Une belle équipe, représentative et renouvelée à 95% »



Grande émotion avec la publication de cette belle équipe. Représentative, avec une moyenne d’âge de 53 ans et renouvelée à 95% ! https://t.co/Kn2amRIveu

— florian grill (@floriangrill) August 4, 2020

Jean-Marc Lhermet en numéro 2, mais aussi Serge Blanco, Abdelatif Benazzi ou encore Jean-Claude Skrela.dont certains ne manqueront pas de rappeler de lointains mais grandioses souvenirs aux passionnés de rugby en France. Sans surprise, le chef d'entreprise de 54 ans et opposant déclaré à l'actuel président en place Bernard Laporte pour l'élection fédérale du 3 octobre prochain mènera la liste Ovale Ensemble, sur laquelle ne plane désormais plus aucun mystère. Elle regorge surtout de noms très évocateurs, comme ceux cités précédemment, mais ils ne sont pas les seuls puisque d'autres illustres joueurs du XV de France tels Fabien Pelouse, Eric Champ ou Julien Pierre figurent eux aussi parmi les 37 personnalités. Comme attendu, le double finaliste du Championnat de France avec l'ASM Jean-Marc Lhermet apparaît lui aussi dans la liste.L'ancien Clermontois ne s'était d'ailleurs pas gêné tout récemment encore pour dézinguer l'actuel homme fort du rugby français « et ses sbires » dans le dossier de l'extension de la fenêtre internationale. « BL et WR (World Rugby) font leurs petites affaires en catimini, sans impliquer réellement les Ligues. C'est une vraie déclaration de guerre. C'est tellement gros que cela ne peut être que volontaire. Donc oui, j'en veux à BL qui dans son positionnement défend davantage ses intérêts actuels (et futurs) à WR, plutôt que le rugby français qui peut laisser beaucoup de plumes dans l'affaire », avait tonné Lhermet sur Twitter.Dans le même temps,pour obtenir gain de cause. « Il y a une audience de conciliation, on attend l’avis du conciliateur qui le formulera dans les jours qui viennent. En fonction de ce qu’il nous annonce, on ira peut-être devant le juge des élections », rappelait Grill ce week-end dans les colonnes de La Provence. De la même façon,« Je trouve très étonnant qu’il s’échappe sur le sujet d’un débat. C’est pas très rugby. » En marge de la composition de sa liste, le dirigeant français a par ailleurs rappelé les premières pierres de son programme « Relancer le nombre de licenciés, aider les clubs et aider les bénévoles dans un esprit d'apaisement dans les relations avec les clubs professionnels français et les instances internationales. » Un programme que le président de la Ligue Île-de-France juge « innovant ». C'est dans cette optique qu'il a bâti son équipe.Pas sûr toutefois que cela suffise pour réussir à éjecter Laporte de son trône.