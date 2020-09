A quelques semaines de l'élection du président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte a logiquement reçu un soutien de poids dans sa candidature. Opposé à Florian Grill, l'ancien sélectionneur du XV de France a vu Fabien Galthié prend position en sa faveur, lui qui a été nommé par l'actuel président de la FFR. « Avec Bernard (Laporte), Raphaël (Ibanez) et moi, nous avons un lien clairement particulier. Cela fait vingt ans que nous nous côtoyons. Je lui dois beaucoup. (...) En 2019, il est venu nous chercher pour devenir d'abord adjoint de Jacques Brunel pour moi, puis à partir de 2020, sélectionneur ; et manager général pour Raphaël. Il existe donc un lien de confiance très fort avec lui. C'est indéniable, on ne peut pas le remettre en question », a dans un premier temps expliqué l'ancien demi de mêlée de Colomiers, lors d'un entretien au Midi Olympique.

Galthié prêt à lier son avenir à celui de Laporte

« Notre mode de fonctionnement au quotidien est en collaboration étroite avec Bernard Laporte, avec sa validation. (...) Une victoire de l'opposition pourrait-elle remettre en cause votre mission ? Si jamais la question devait se poser après les élections, je réfléchirai à celle-ci le moment venu. (...) J'ai bien pesé les mots de ce que je vous ai dit, a par la suite confié Galthié, qui se positionne clairement pour la réélection du président sortant. Depuis 20 ans, mon destin est lié à celui de Bernard, c'est un fait. Un lien très fort existe entre nous. Il m'a fait confiance pour remettre l'équipe de France sur le bon chemin. Il m'a nommé pour cela. La question ne se pose pas aujourd'hui, elle pourrait se poser après les élections. Effectivement. » Alors que l'élection fédérale aura lieu le 3 octobre prochain, le sélectionneur qui a relancé le XV de France met donc clairement la pression.