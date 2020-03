FFR : 35 millions d’euros débloqués pour aider le rugby amateur

Bernard Laporte s’y était récemment engagé, la Fédération Française de rugby va aider financièrement le rugby amateur. Alors que toutes les compétitions ont été stoppées par la FFR le 13 mars dernier pour lutter contre la propagation du Covid-19, le patron du rugby français avait assuré que l’institution ne laisserait pas les clubs amateurs sur le bord de la route. A cette fin, Bernard Laporte avait annoncé deux jours plus tard la création d’un fonds de soutien au rugby amateur afin de limiter les conséquences économiques que l’absence de matchs et d’activité pourront provoquer dans les semaines et mois à venir. Mais, mis à part cette déclaration d’intention, la matérialisation de ce soutien était incertaine. Le président de la FFR, au travers d’une lettre ouverte publiée sur sa page Facebook, a donné des éléments supplémentaires à ce sujet.





35 millions d’euros et des « mesures d’exception » promises par Laporte

Rappelant que la Fédération est elle-aussi impactée par cette crise avec le report du dernier match à domicile du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, de la manche parisienne du Circuit Mondial de rugby à VII mais également l’annulation du Mondial U20 prévu en Italie en juillet, Bernard Laporte a annoncé que la FFR avait provisionné pas moins de 35 millions d’euros dans un « effort exceptionnel de soutien aux clubs ». A cela s’ajoute également « la mise en place d’un train de ‘mesures d’exception’ destinées à faciliter la vie des clubs à dater de ce jour et pour toute la saison prochaine ». A cette fin, la FFR va maintenir la redistribution des ressources, stopper la collecte et les prélèvements opérés par les ligues régionales dès le 1er avril prochain pour limiter le poids sur les clubs, qui sera reporté sur la Fédération. A cela s’ajoute également des mesures pour la saison 2020-2021, qui verra les clubs ne rien devoir aux instances afin de leur donner plus de souffle sur le plan économique. « La Fédération vous apportera le soutien exceptionnel et massif que vous méritez », conclut Bernard Laporte.