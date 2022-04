Espagne : Démission du président de la fédération après l'exclusion de la Coupe du Monde

Sentimos las molestias. Por problemas técnicos este es el enlace en el que se está emitiendo la rueda de prensa en directo.

Van den Berg dans l’œil du cyclone

C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Ce jeudi, World Rugby a confirmé que l’Espagne ne prendra finalement pas part à la Coupe du Monde 2023 organisée en France. Qualifiée sur le terrain, la sélection ibérique a été lourdement sanctionnée par un comité indépendant pour avoir aligné à deux reprises lors de la phase de qualification Gavin van den Berg alors que ce dernier n’était pas éligible aux yeux du règlement de World Rugby. Une sanction qui est la deuxième du genre pour l’Espagne, qui avait déjà vu son billet pour l’édition 2019 au Japon lui échapper. Présent ce vendredi en conférence de presse, le président de la Fédération Espagnole de rugby (FER) Alfonso Feijoo a annoncé sa décision de quitter prochainement son poste. « Je vais démissionner, mais pas avant que les procédures disciplinaires initiées ne soient bien avancées, pour empêcher les futurs responsables du rugby espagnol de les suspendre ou les annuler sans l'approbation de l’assemblée », a-t-il déclaré à cette occasion.Une conférence de presse durant laquelle Alfonso Feijoo a imputé la responsabilité de cette disqualification de la sélection espagnole à Gavin van den Berg et son club d’Alcobendas. « La falsification présumée d'un document a été portée à connaissance de la justice. Je regrette d'en être arrivé à ce dénouement, mais on a été trompés, a assuré le président de la FER. Jamais je n'aurais pensé que quiconque aurait pu falsifier un document officiel de rugby. » Si le club du joueur d’origine sud-africaine est visé, c’est parce qu’il a « eu connaissance d'une possible modification d'un document officiel qui octroyait le statut de joueur éligible à Gavin Van den Berg ». De plus, selon les informations du quotidien sportif espagnol Marca, la falsification du passeport serait le fait de Gavin van den Berg, qui aurait agi de la sorte pour éviter de démontrer que, durant la pandémie, il a quitté le territoire espagnol pour une durée supérieure à 60 jours et n’a donc pas respecté les trois ans continus de résidence sur le territoire, condition pour être éligible en sélection.