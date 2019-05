Ecosse: Une pré-liste de 42 sélectionnés sans Richie Gray  

Richie Gray (29 ans, 62 sélections) jouera-t-il la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) ? Le 2e ligne du Stade Toulousain, qui n'a pu honorer qu'une seule sélection en 2 ans en raison de blessures (dos), ne figure pas dans une pré-liste de 42 joueurs dévoilée ce mardi par Greg Townsend, le sélectionneur du XV du Chardon.

C'est là, avec l'absence également de l'ouvreur de Worcester Duncan Weir, la principale surprise de ce premier squad appelé toutefois à évoluer, a tenu à souligner Townsend attentif avec son staff à la fin de saison des internationaux écossais.

"Toulouse se porte vraiment bien en France, ils peuvent jouer quatre matches supplémentaires, et Richie (Gray) a l'opportunité comme d'autres gars dans sa position qu'il sera l'un de ceux que nous sélectionnerons en fin de saison", a précisé le technicien, cité par BBC Sport.

Le groupe de l'Ecosse - Avants : John Barclay (Edimbourg), Simon Berghan (Edimbourg), Jamie Bhatti (Glasgow), Magnus Bradbury (Edimbourg), Fraser Brown (Glasgow), Allan Dell (Edimbourg), Matt Fagerson (Glasgow), Zander Fagerson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edimbourg), Gary Graham (Newcastle), Jonny Gray (Glasgow), Stuart McInally (Edimbourg), Willem Nel (Edimbourg), Gordon Reid (London Irish), Jamie Ritchie (Edimbourg), Sam Skinner (Exeter), Grant Stewart (Glasgow), Josh Strauss (Sale), Blade Thomson (Scarlets), Ben Toolis (Edimbourg), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edimbourg), Ryan Wilson (Glasgow).

Arrières : Darcy Graham (Edimbourg), Nick Grigg (Glasgow), Chris Harris (Newcastle), Adam Hastings (Glasgow), Stuart Hogg (Glasgow), George Horne (Glasgow), Pete Horne (Glasgow), Rory Hutchinson (Northampton), Huw Jones (Glasgow), Sam Johnson (Glasgow), Kinghorn (Edimbourg), Greig Laidlaw (Clermont Auvergne), Sean Maitland (Saracens), Byron McGuigan (Sale), Ali Price (Glasgow), Henry Pyrgos (Edimbourg), Finn Russell (Racing 92), Tommy Seymour (Glasgow), Duncan Taylor (Saracens).

BREAKING | Scotland Head Coach Gregor Townsend has named a 42-man training squad in preparation for #RWC2019 in Japan.



A further two spaces in the squad remain unfulfilled with Townsend keeping the door open for those operating at the business end of the season. pic.twitter.com/HpbNaYKAhZ