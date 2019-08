Ecosse: Le fils Hastings en 10 face aux Bleus à Nice

Le sélectionneur de l’Ecosse, Gregor Townsend, a révélé ce mercredi son quinze de départ pour affronter la France ce samedi à Nice (21 h) dans ce qui constitue, pour les deux équipes, le premier match de préparation à la Coupe du Monde, qui se déroulera au Japon cet automne (20 sept. – 2 nov.).

En l’absence du demi-de-mêlée Greig Laidlaw, c’est le talonneur Stuart McInally qui sera capitaine pour le XV du Chardon. Par rapport à la dernière confrontation entre les deux équipes, une victoire tricolore (27-10) lors du dernier Tournoi des 6 Nations, seuls 5 joueurs écossais seront de nouveau titulaires. On notera par exemple le retour de l’arrière emblématique Stuart Hogg. Mais aussi la titularisation d'un certain Hastings en 10, Adam (22 ans, 11 sélections), qui n'est autre que le fils du mythique Gavin, auteur de 667 points avec la sélection nationale de 1986 à 1995. Le joueur des Glasgow Warriors n'avait pas débuté un seul match dans le dernier Tournoi.

A noter aussi le retour de Duncan Taylor, après 2 ans d'absence et une série de blessures, le centre, âgé de 29 ans, renoue avec l'équipe nationale, qu'il n'avait plus fréquentée depuis une tournoi aux Fidji en 2017.

La composition de l’Ecosse : Hogg - Graham, Jones, Taylor, McGuigan - (o) Hastings, (m) Price - Ritchie, Strauss, Barclay - Gilchrist, Toolis - Berghan, McInally (Cap.), Bhatti.

Remplaçants : Cummings, M. Fagerson, Z. Fagerson, Horne, Hutchinson, Kinghorn, Reid, Turner.

BREAKING | Scotland team named to face France in this Saturday's opening Summer Test in Nice (kick-off 8pm BST) – live on Premier Sports #AsOne pic.twitter.com/HOKOzaA2Do