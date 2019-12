Ecosse : Laidlaw dit adieu au Chardon

BREAKING | Greig Laidlaw, Scotland’s most capped Captain, calls time on his International career. Last week Greig invited us to France to discuss his decision.



Neuf ans après ses débuts sous le maillot du XV du Chardon, Greig Laidlaw dit stop ! Le demi de mêlée (ou demi d’ouverture) écossais a annoncé qu’il stoppait sa carrière internationale, après 76 sélections, dont 39 comme capitaine. « Émotionnellement, cette décision est incroyablement dure à prendre. Amener mon équipe à la victoire en tant que capitaine, c’est un rêve d’enfance. Me dire que je ne serai plus debout dans le tunnel, nerveux, aux côtés de ma famille rugbystique et guidant mes coéquipiers sur la pelouse du BT Murrayfield, c’est incroyablement dur.L’Ecosse est en position d’aller de l’avant et j’ai hâte d’aller soutenir les joueurs depuis les tribunes. Je souhaite remercier les coachs et les staffs qui ont passé des heures à préparer l’équipe collectivement et individuellement », a déclaré le Clermontois dans une vidéo publié par la Fédération écossaise. Lors de la dernière Coupe du Monde au Japon, le joueur de 34 ans a disputé trois matchs, contre l’Irlande, les Samoa et le Japon, mais il n’a pas pu empêcher l’élimination du XV du Chardon dès la phase de poules. L’ancien joueur d’Edimbourg et Gloucester va désormais se consacrer à son club de Clermont, dont il porte les couleurs depuis 2017, et avec qui il a joué cinq matchs cette saison (24 points).