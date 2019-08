Ecosse: 14 changements face aux Bleus à Murrayfield

Il manquait peut-être plusieurs cadres au sein de l'équipe écossaise, qui a pris le bouillon samedi dernier, à Nice (32-3), l'image plutôt navrante renvoyée par les joueurs de Greg Townsend lors de ce premier match de préparation à la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) ne pouvait pas rester sans conséquence. Et le bouleversement du XV du Chardon, opéré par son sélectionneur, en dit long sur la réaction attendue samedi, à Murrayfield (14h10), pour la réception des Bleus.

Pas moins de 14 changements interviennent, et seul l'arrière Stuart Hogg sauve sa tête. Un match qui sera l'occasion pour Blade Thomson (28 ans), le 3e ligne d'origine néo-zélandaise des Scarlets, d'honorer sa première sélection en n°8, tandis que le Racingman Finn Russel et le Clermontois Greig Laidlaw, associés pour la 32e fois, formeront une charnière 100 % Top 14. A noter également les retours des autres pointures que sont Hamish Watson, Ryan Wilson, mais aussi derrière Peter Horne ou encore les ailiers Sean Maitland et Tommy Seymour.

Le XV écossais : Hogg - Seymour, Harris, P. Horne, Maitland - (o) Russell, Laidlaw (Cap.) - Watson, Thomson, Wilson - Skinner, Cummings - Nel, Turner, Reid.

Remplaçants : Stewart, Dell, Berghan, Gilchrist, Barclay, G. Horne, Hutchinson, Kinghorn.

BREAKING | Full-back Stuart Hogg is the only player reselected in Scotland's starting side as several experienced campaigners return for Saturday’s rematch against France at @BTMurrayfield (kick-off 1.10pm) – live on Premier Sports pic.twitter.com/wIjD8DY01S