Dragons Catalans : Folau pour un an !

Folau : « Je ne ferai plus aucun commentaire public »

Le très controversé Israel Folau (30 ans) pose ses valises en France !, une autre star du rugby mondial va elle aussi débarquer dans l'Hexagone. Folau, passé du XIII au XV au cours de sa carrière et réciproquement, fait de nouveau marche arrière. Et la suite de la trajectoire de ce monstre sacré des deux deux rugbies le conduira à Perpignan.Licencié en mai dernier par la Fédération australienne comme par son club des Waratahs pour avoir tenu des propos homophobes (« Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver !»), le joueur qui s'était dit prêt à mettre un terme à sa carrière si... Dieu lui en faisait la demande a donc trouvé un point de chute en France, chez le pensionnaire de Super League présidé par Bernard Guasch. Ce dernier n'est d'ailleurs pas peu fier de son coup, l'un des plus beaux de ces dernières années pour le club catalan. « Nous voulons donner à Israel une nouvelle opportunité de briller sur les terrains », avoue le dirigeant des Dragons Catalans dans L'Indépendant, précisant qu'il ne sera autorisé aucun écart à Folau, aussi bon soit-il sur le terrain.« Nous n’approuvons et ne partageons pas les propos d’Israel fondés sur sa croyance religieuse sincère, poursuit Guasch dans L'Indépendant. Nous ne partageons ni ne tolérons ses opinions et nous sommes totalement attachés à ce que notre club et notre sport soient ouverts et accueillants pour tout le monde. Nous pensons que ce genre de propos ne devraient pas être exprimées publiquement, en particulier par un sportif de haut niveau. Nous avons un accord signé avec le RFL. Toute transgression entraînera la résiliation immédiate du contrat d'Israel et une amende substantielle pour le club. » Un message parfaitement reçu par la recrue australienne, qui promet qu'on ne la reprendra plus.Aujourd'hui, seul un sujet semble préoccuper Folau : réussir son come-back dans le XIII. « J'attends avec impatience mon retour dans ce sport fantastique qu’est le rugby à XIII sous les couleurs des Dragons Catalans. »