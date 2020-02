Dragons Catalans - Folau : « Cet esprit d'équipe me manquait »

« Oui, c'est très excitant. Je suis très excité de revenir au jeu dans lequel j'ai grandi. La dernière fois que j'ai joué au Rugby à XIII, c'était il y a 10 ans. Je suis reconnaissant de pouvoir faire partie d'une grande structure, d'une grande équipe, au sein des Dragons Catalans, et j'ai hâte d'y être et de jouer aux côtés des gars. Cette camaraderie d'équipe, cet environnement d'équipe, le fait d'être entouré de ses coéquipiers, de pouvoir s'entraîner avec son équipe et travailler aux côtés des entraîneurs me manquaient. C'est quelque chose qui m'a manqué ces derniers mois. Mais c'est fantastique de retrouver l'ambiance de groupe, de s'entraîner dur avec les gars et, surtout, d'aller sur le terrain, d'apprécier le jeu et de donner le meilleur pour l'équipe. Oui c'est très différent. C'est quelque chose de totalement différent de ce que je connais déjà. Mais ma femme et moi sommes très heureux depuis que nous sommes arrivés ici. Nous vivons quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et comme je l'ai dit, c'est génial. Les entraîneurs sont supers et nous avons hâte d'apprendre la langue, de nous intégrer et voir et à quel point cet endroit est génial. »