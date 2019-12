Divers : Carter, joueur de la décennie

Dan Carter (37 ans), meilleur joueur de la décennie. A quelques jours de passer en 2020, les électeurs de World Rugby ont estimé que de tous les joueurs ayant marqué l'histoire du rugby entre 2010 et 2019, le légendaire ouvreur néo-zélandais était celui qui sortait du lot. Lors d'un vote sous forme de duels qui a vu l'actuel numéro 10 du club japonais des Kobelco Steelers éliminer sur sa route Aaron Smith, Owen Farrell et Beauden Barrett, Carter est ressorti comme le grand gagnant de cette élection en dominant en finale son compatriote Richie McCaw. Une fois de plus, l'ancien demi d'ouverture du Racing 92 au palmarès impressionnant (il a été sacré champion du monde à deux reprises avec les All Blacks (2011 et 2015), deux fois champion de France avec Perpignan (en 2009) et le Racing (en 2016), a remporté quatre fois le Super 14 et huit fois le Tri-Nations et le Rugby Championship) se retrouve donc à l'honneur et récompensé alors qu'il ne sait pas encore quand il baissera définitivement le rideau sur cette carrière incroyable qui en a fait l'un des meilleurs joueurs à son poste de l'histoire, et le meilleur des dix dernières années tous postes confondus, à en croire les fans qui ont participé à ce vote de World Rugby.

Carter toujours en activité en club

S'il a déjà tourné le dos à sa carrière internationale depuis le dernier titre de champions du monde des All Blacks, en 2015, il poursuit en revanche son aventure en club, visiblement pas pressé de passer un jour de l'autre côté de la barrière. « Je n’arrive pas à imaginer les émotions que je ressentirai quand ce jour arrivera, avouait-il encore récemment dans le journal L'Equipe. J’ai encore une saison de contrat avec Kobe et, bien sûr, j’aimerais que ça se termine en conte de fées, un peu comme le jour où j’ai arrêté ma carrière internationale, en aidant l’équipe à décrocher une Coupe du Monde. » L'un des nombreux trophées de Carter, qui peut en ajouter un autre avec ce titre de joueur de la décennie.