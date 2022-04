Coupe du Monde (F) : L’Australie « candidat préférentiel » pour accueillir l’édition 2029

Après la Nouvelle-Zélande en 2022 et très certainement l’Angleterre en 2025, c’est l’Australie qui devrait accueillir la Coupe du Monde 2029 de rugby féminin. A l’instar du Comité international olympique, World Rugby a décidé de désigner des « candidats préférentiels » plutôt que de lancer une grande campagne de désignation du pays-hôte, et c’est l’Australie qui a donc été choisie pour 2029, sachant que le pays organisera également la Coupe du Monde masculine en 2027. « Nous avons été impressionnée par la proposition de l’Australie de consolider le statut de la nation comme étant au cœur de l'univers du rugby pour une période de trois ans. Nous sommes enthousiasmés par la vision et la passion de l'Australie de travailler avec World Rugby pour offrir une Coupe du Monde de Rugby exceptionnelle en 2027 et maintenant en 2029 », a fait savoir le directeur général de World Rugby, Alain Gilpin. « L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction pour le rugby en Australie alors que nous nous dirigeons vers la décision finale du Conseil de World Rugby (pour le Mondial masculin, ndlr) en mai. C’est l’opportunité unique d’une génération. Nous continuons d'être portés par l'esprit de collaboration dans lequel nous travaillons avec World Rugby », a déclaré le président de la Fédération australienne Hamish McLennan.

L’Australie au cœur du sport mondial

Un temps intéressés, les Etats-Unis ont finalement décidé de jeter leur dévolu sur une candidature pour le Mondial masculin 2031 et le Mondial féminin 2033. C’est la première fois que l’Australie recevra une Coupe du Monde féminine, compétition créée en 1991, et le pays succède ainsi au pays de Galles, à l’Ecosse, aux Pays-Bas, à l’Espagne, au Canada, à l’Angleterre (deux fois), à la France, à l’Irlande et donc à la Nouvelle-Zélande, qui accueillera le Mondial du 8 octobre au 12 novembre prochain, avec un an de retard en raison de la pandémie de coronavirus. Les Wallaroos n'ont en revanche jamais remporté la Coupe du Monde, finissant au mieux troisièmes en 2010. L’Australie sera au cœur du sport mondial pendant la prochaine décennie avec, outre les deux Coupes du Monde de rugby, un Mondial de basket féminin en 2022, une Coupe du Monde de football féminin co-organisée avec la Nouvelle-Zélande en 2023, évidemment l’Open d’Australie de tennis et le Grand Prix de Formule 1 chaque année, et bien sûr les Jeux Olympiques d’été de Brisbane en 2032.