Coupe du Monde (F) : La liste des Bleues dévoilée

Enfin une finale pour les Bleues ?

La liste des Bleues pour la Coupe du Monde :

A partir du 8 octobre prochain, les douze meilleures équipes féminines de rugby à 15 vont en découdre, à l'occasion de la neuvième édition de la Coupe du Monde, en Nouvelle-Zélande. Et à moins d'un mois du coup d'envoi, le staff de l'équipe de France a dévoilé la liste des 32 joueuses retenues pour participer au Mondial. La capitaine Gaëlle Hermet, touchée à un genou la semaine passée, sera bien présente, tout comme la demi de mêlée Laure Sansus, qui a été victime d'une commotion ce vendredi lors de la défaite en match de préparation en Italie. La préparation avait débuté fin juillet avec un groupe 38, et plusieurs joueuses comptant pourtant plus de 20 capes n'ont pas passé le cut, comme Cyrielle Banet, Caroline Boujard ou Audrey Forlani. La surprise de cette liste vient de la présence de Joanna Grisez.La native de Colombes, qui fêtera ses 26 ans juste avant le début de la Coupe du Monde, a notamment inscrit l'essai de la victoire en quarts de finale contre les Fidji, et va donc jouer deux Coupes du Monde en deux mois.Reste désormais à savoir dans quel état de forme seront les Bleues en Nouvelle-Zélande... Deuxièmes du Tournoi des 6 Nations en avril, derrière l'Angleterre, les Françaises ont ensuite disputé deux matchs de préparation contre l'Italie (avant-dernière du Tournoi), avec à la clé une victoire 21-0 à Nice il y a dix jours, puis une défaite inquiétante 26-19 à Biella., et les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, verront les quarts de finale. Mais les Françaises visent plus haut que les quarts, elles qui ont terminé troisièmes lors de six des huit Coupes du Monde auxquelles elles ont participé, sans jamais avoir goûté à la finale.Julie Annery, Rose Bernadou, 2milie Boulard, Pauline Bourdon, Yllana Brosseau, Alexandra Chambon, Annaëlle Deshaye, Célia Domain, Caroline Drouin, Charlotte Escudero, Madoussou Fall, Manaé Feleu, Céline Ferer, Maëlle Filopon, Joanna Grisez, Emeline Gros, Gaëlle Hermet (cap), Chloé Jacquet, Clara Joyeux, Assia Khalfaoui, Coco Lindelauf, Mélissande Llorens, Marjorie Mayans, Marine Ménager, Romane Ménager, Safi N’Diaye, Laure Sansus, Agathe Sochat, Laure Touye, Jessy Trémoulière, Gabrielle Vernier