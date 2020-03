Coronavirus : Vers une pause également pour le championnat anglais ?

England's Premiership is set to announce a postponement to the league season in the coming days because of the coronavirus outbreak.

L’EPCR prête à suspendre les Coupes d’Europe, les clubs anglais vont suivre

Tout comme le football, le handball ou le cyclisme, le rugby devrait prochainement se mettre totalement en pause. Si, en premier, ce sont les clubs du Pro 14 (ex-Ligue Celte) qui ont décidé de suspendre leur compétition, la LNR a suivi en urgence ce vendredi pour interrompre « jusqu’à nouvel ordre » le Top 14 et la Pro D2. Une mesure que la SANZAAR a déjà prévu de mettre en place pour le Super Rugby à l’issue de ce week-end de compétition. Mais, dans le même temps, les clubs anglais n’ont pas encore décidé quelle serait leur attitude face à la crise sanitaire que le monde traverse. Selon une information de la BBC, faisant suite au report de la finale de la Premiership Cup ce week-end en raison d’une suspicion de Covid-19 dans l’encadrement des Harlequins, les clubs anglais devraient statuer dans les jours à venir.Les clubs de l’élite du rugby anglais attendent la décision de l’EPCR concernant la tenue des rencontres de Champions Cup et de Challenge Cup avant de prendre position. Selon la BBC, l’instance européenne devrait annoncer d’ici ce lundi la suspension des deux compétitions jusqu’à nouvel ordre. En conséquence, la Premiership devrait alors suivre l’exemple des autres ligues européennes et décider d’un gel de la compétition pour une durée allant de dix à douze semaines. Une décision qui sera prise après consultation des autorités britanniques qui, contrairement à bon nombre de pays européens, ont décidé de ne pas imposer de mesures de confinement et de laisser le virus se propager dans la population. Au sein de Premiership Rugby, certains clubs espèrent pouvoir conclure la saison dans le courant du mois de juin mais l’idée de stopper le championnat définitivement et de donner le titre à Exeter, actuel leader, n’est pas écartée.