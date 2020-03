Coronavirus : Un fonds de soutien aux clubs amateurs annoncé par Bernard Laporte

Bernard Laporte ne veut pas laisser les clubs amateurs sur le bord de la route. Pour participer à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19, la Fédération Française de rugby a décidé ce vendredi de suspendre toute activité liée au rugby jusqu’à nouvel ordre avant de décider ce dimanche de fermer le Centre National du Rugby de Marcoussis. Une décision qui, sur le plan économique, est susceptible de mettre en difficulté de nombreux clubs amateurs. Via un message publié sur sa page officielle Facebook, le président de la FFR Bernard Laporte a assuré que la Fédération sera à même de traverser cette période difficile et dont les « conséquences sont nombreuses et seront sans nul doute, lourdes » mais a également acté certaines mesures.





Laporte : « Le rugby doit être exemplaire en termes de solidarité ! »

Afin de soutenir les clubs qui seront touchés par cette situation exceptionnelle mais inévitable, Bernard Laporte a annoncé la mise en place d’un fonds de soutien en direction du rugby amateur. « J’ai la volonté de créer un Fonds de Solidarité, dès les prochaines semaines qui permettra d’amortir, autant que possible, le choc de cette crise sans précédent. Je souhaite qu’aucun club en France ne soit plongé dans une situation critique, assure l’ancien membre du gouvernement. J’en prends l’engagement formel. J’ai demandé à mes équipes de travailler à sa création dès à présent. Cette période doit être révélatrice des ressorts d’une véritable solidarité active et concrète. Le rugby doit être exemplaire en termes de solidarité ! » Un message qui, alors que la campagne électorale n’est pas suspendue malgré la demande de Florian Grill, n’est sans doute pas sans arrière-pensée.