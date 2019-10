CM 2023: "La Ville Rose sera au rendez-vous"

L'information est plutôt passée inaperçue en pleine Coupe du monde au Japon. Et pourtant, la nouvelle est de taille : Toulouse, l'une des villes les plus rugby sans doute de l'Hexagone, qui abrite le club le plus titré de l'histoire, risquait de ne pas être concernée par France 2023. Que les supporters de la Ville Rose se rassurent, puisqu'on a appris cette semaine qu'un accord avait finalement été trouvé entre le comité d'organisation et la Métropole toulousaine.

"Je me réjouis de l’accord trouvé avec Toulouse Métropole", s'est félicité Claude Atcher, Directeur général du comité d'organisation, après en avoir informé la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale mercredi.

Un accord "obtenu dans le respect des équilibres financiers et opérationnels entre nos 2 entités", a précisé Atcher sans entrer dans le détail, notamment sur les éventuelles améliorations à apporter au Stadium, plus petite enceinte de la compétition (33 500 places). "La Ville rose sera au rendez-vous de la Coupe du Monde de Rugby, et accueillera au moins 4 matchs de la compétition en 2023 !"