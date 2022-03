Classement World Rugby : Les Bleus se rapprochent des Blacks !

L'Irlande et l'Ecosse gagnent une place

CLASSEMENT WORLD RUGBY

Lundi 21 mars 2022

France : 88,55

La France sur le podium mondial ! Victorieuse de son premier Tournoi des 6 Nations depuis douze ans ce samedi, en réalisant le Grand Chelem grâce à sa victoire sur l'Angleterre au Stade de France, l'équipe de France masculine reste troisième au classement World Rugby publié ce lundi, derrière les champions du monde sud-africains et la Nouvelle-Zélande., pour se retrouver sur la troisième marche du podium. Si la France ne gagne pas de place suite à sa victoire contre l'Angleterre, elle se rapproche en revanche des deux équipes qui la précèdent, puisque l'écart avec l'Afrique du Sud est désormais de 2,06 et avec la Nouvelle-Zélande de 0,20. Rappelons que selon le règlement de World Rugby, le calcul des points est basé "sur le résultat du match, la puissance de chaque équipe et la marge de victoire. Il y a une pondération lorsque le match se joue à domicile."La France, comme tous les autres pays, ne rejouera pas avant le mois de juillet et la Tournée d'été, avec deux matchs prévus au Japon. En cas de victoires,(leurs adversaires ne sont pas encore connus). Deux équipes ont profité de la dernière journée de ce Tournoi des 6 Nations 2022 pour gagner une place : l'Irlande (4eme), qui a terminé deuxième et qui profite de la défaite de l'Angleterre, et l'Ecosse (7eme), qui profite de l'inattendue défaite du pays de Galles contre l'Italie.2- Nouvelle-Zélande : 88,753-4- Irlande : 88,09 (+1)5- Angleterre : 84,83 (-1)6- Australie : 83,927- Ecosse : 81,93 (+1)8- Pays de Galles : 81,28 (-1)9- Argentine : 80,5810- Japon : 78,26...