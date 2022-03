Le pays de Galles perd une place

CLASSEMENT WORLD RUGBY

Lundi 21 mars 2022

France : 88,88 (+1)

La France n°2 mondiale ! Victorieuse de son premier Tournoi des 6 Nations depuis douze ans ce samedi, en réalisant le Grand Chelem grâce à sa victoire sur l'Angleterre au Stade de France, l'équipe de France masculine est désormais deuxième au classement World Rugby publié ce lundi, derrière les champions du monde sud-africains et devant la Nouvelle-Zélande, qu'elle devance suite à son succès sur le XV de la Rose., pour se retrouver sur la deuxième marche du podium. C'est la deuxième fois que les Bleus occupent ce rang, après avoir déjà été deuxièmes pendant une semaine en octobre 2007. Rappelons que selon le règlement de World Rugby, le calcul des points est basé "sur le résultat du match, la puissance de chaque équipe et la marge de victoire. Il y a une pondération lorsque le match se joue à domicile."La France, comme tous les autres pays, ne rejouera pas avant le mois de juillet et la Tournée d'été, avec deux matchs prévus au Japon, et va donc garder sa place de n°2 pour la plus longue période de son histoire.Le pays de Galles justement, est l'autre équipe qui bouge dans le Top 10. Battu pour la première fois de son histoire par l'Italie, le XV du Poireau perd une place pour se retrouver neuvième, entre l'Argentine et le Japon.2-3- Nouvelle-Zélande : 88,75 (-1)4- Irlande : 88,225- Angleterre : 84,506- Australie : 83,927- Ecosse : 81,808- Argentine : 80,589- Pays de Galles : 79,28 (-1)10- Japon : 78,26...