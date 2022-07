Classement World Rugby : La première place pour la France

L’Irlande et le pays de Galles ont aidé la France

Le XV de France pourra remercier l’Irlande et le pays de Galles ! Difficilement victorieux du Japon ce samedi à Tokyo, les joueurs de Fabien Galthié vont découvrir ce lundi le sentiment d’être la meilleure équipe du monde. Alors que la Nouvelle-Zélande avait délogé les Bleus de la deuxième place la semaine passé grâce à son succès face au XV du Trèfle dans le premier test-match de la tournée estivale, la donne a changé ce samedi grâce à la rébellion des nations de l’Hémisphère Nord. En effet, seul un scenario pouvait permettre aux Bleus de s’installer au sommet de la hiérarchie mondiale pour la première fois depuis la mise en place du classement mondial par l’International Rugby Board, désormais appelé World Rugby, en 2003. En plus du succès tricolore face au Japon, autant la Nouvelle-Zélande que l’Afrique du Sud devaient s’incliner sur leurs terres ce samedi… mais également ne pas voir l’Irlande s’imposer face aux All Blacks de plus de quinze points.Quelques minutes après le succès des Bleus face aux Brave Blossoms, le XV du Poireau a profité d’un match en demi-teinte de Néo-Zélandais très vite en infériorité numérique pour signer leur première victoire sur la pelouse des All Blacks… avec une marge limitée à onze points grâce à l’essai signé Will Jordan dans les dernières minutes. C’est encore un retournement de situation qui a permis au pays de Galles de s’imposer pour la toute première fois en Afrique du Sud, grâce à un essai de Josh Adams à quelques instants de la sirène. Avec ces résultats combinés et appliqués au jeu à somme nulle qu’est le classement tenu par World Rugby, le XV de France va s’installer en tête avec 89,41 points devant l’Irlande (88,79 points) et l’Afrique du Sud (88,61 points). Après l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le pays de Galles et l’Irlande, la France va devenir la sixième nation à pouvoir se targuer du fait d’être le numéro 1 mondial.