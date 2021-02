Classement World Rugby : La France se rapproche de l'Angleterre

Plus qu'une victoire ! 🇮🇪 13 - 15 🇨🇵

Non seulement @FranceRugby remporte son 100e duel face à l'Irlande (après 10 ans de disette à Dublin), mais aussi sa 200e victoire dans l'histoire du Tournoi des @SixNations_FR 👊👊 pic.twitter.com/9lF2YIJOxR

— Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) February 14, 2021

Le pays de Galles double l'Ecosse

WORLD RUGBY

Classement au 15 février 2021

France : 86,42

Avec seulement deux défaites depuis le début de l'année 2020 (en Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations 2020 et en Angleterre lors de la finale de l'Autumn Nations Cup), la France est redevenue une nation qui compte dans le rugby international, et cela se voit au classement mondial., les trois premiers de la Coupe du Monde 2019. Mais grâce à sa victoire 15-13 en Irlande ce dimanche lors de la 2eme journée du Tournoi des 6 Nations, la France a réduit l'écart sur l'Angleterre qui, elle, a battu l'Italie (14eme mondiale) à domicile. Or, selon le barème de World Rugby, battre une grosse équipe à l'extérieur rapporte plus de points que battre une faible équipe à domicile, et les Bleus reviennent donc sur le XV de la Rose. Cette défaite à Dublin a également des conséquences pour l'Irlande, qui perd une place et se retrouve sixième derrière l'Australie, qui n'a pas joué ce week-end.L'autre résultat de la cette 2eme journée du Tournoi des 6 Nations, c'est la victoire du pays de Galles sur le score de 25-24en Ecosse,Bien sûr, ce classement pourrait une nouvelle fois être bouleversé dans deux semaines, à l'issue de la 3eme journée du Tournoi, qui verra la France recevoir l'Ecosse, l'Angleterre se déplacer au pays de Galles, et l'Irlande aller en Italie.2- Nouvelle-Zélande : 88,953- Angleterre : 87,494-5- Australie : 83,08 (+1 place)6- Irlande : 82,31 (-1)7- Pays de Galles : 82,11 (+1)8- Ecosse : 81,29 (-1)9- Argentine : 80,3110- Japon : 79,29...