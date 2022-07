Classement World Rugby : La France doublée par la Nouvelle Zélande

L'Afrique du Sud reste en tête

CLASSEMENT WORLD RUGBY

Lundi 4 juillet 2022

France : 89,24 (-1)

La France descend d'une marche. Alors qu'elle était passée de la cinquième à la deuxième place mondiale grâce à sa victoire dans le Tournoi des 6 Nations, avec Grand Chelem à la clé, l'équipe de Fabien Galthié est troisième ce lundi, suite à la publication du nouveau classement. Les Bleus, vainqueurs au Japon samedi sur le score de 23-42, sont doublés par la Nouvelle-Zélande, qui a quant à elle battu l'Irlande 42-19.La succès de la France lui a rapporté 0,37 points, alors que le succès des Blacks leur a rapporté 0,97 points, l'Irlande étant une nation mieux classée que le Japon (4eme contre 10eme).Plusieurs autres changements sont à signaler dans le Top 10, toujours mené par l'Afrique du Sud, championne du monde et victorieuse du pays de Galles sur le fil (32-29) samedi : l'Australie dépasse l'Angleterre, qu'elle a battue 30-28 pour prendre la cinquième place, pendant que l'Argentine double l'Ecosse, qu'elle a battue 26-18. Mais tout ce classement pourrait de nouveau bouger lundi prochain, ou les écarts pourraient s'accentuer, puisque ce sont exactement les mêmes affiches qui seront au programme samedi, comme le veut la tradition lors des Tournées d'été.Mais le classement World Rugby n'est évidemment pas la priorité de Fabien Galthié et ses hommes, pour qui tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde 2023 à domicile dans quinze mois.2- Nouvelle-Zélande : 89,72 (+1)3-4- Irlande : 87,255- Australie : 84,68 (+1)6- Angleterre : 83,75 (-1)7- Argentine : 81,70 (+1)8- Ecosse : 80,98 (-1)9- Pays de Galles : 79,2810- Japon : 77,90...