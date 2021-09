Classement World Rugby : La France dépassée par l'Australie

La France n'est plus que la sixième nation mondiale de rugby à XV. Les Bleus de Fabien Galthié ont perdu une place, sans jouer, au nouveau classement publié ce lundi par World Rugby. Ils ont en effet été dépassés par l'Australie, qui a battu l'Afrique du Sud 28-26 dimanche lors de la troisième journée du Rugby Championship grâce à une pénalité de 45 mètres de Quade Cooper en fin de match, dans une rencontre qui lui rapporte deux points au classement mondial. L'Australie gagne deux places pour se retrouver cinquième. Le quatuor de tête reste inchangé, les champions du monde sud-africains devançant la Nouvelle-Zélande (qui ne compte plus que 2,18 points de retard), l'Angleterre et l'Irlande. L'Argentine est l'autre pays, en plus de la France, à subir la remontée des Wallabies. Les Pumas, battus par les All Blacks ce week-end, sont désormais septièmes.

Les Etats-Unis grimpent aussi

Un peu plus bas dans le classement, les Etats-Unis, vainqueurs du Canada dans un barrage de qualification à la Coupe du Monde 2023, ont dépassé l'Uruguay pour occuper la 15eme place. Ces deux équipes vont justement s'affronter le mois prochain dans un match aller-retour, dont le vainqueur sera qualifié pour le Mondial en France et rejoindra le groupe A, avec la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, et un qualifié africain qui sera déterminé en juillet 2022. A part l'Australie et les USA, aucun autre pays n'a gagné de place dans le Top 100.



CLASSEMENT WORLD RUGBY

Lundi 13 septembre 2021

1- Afrique du Sud, 92,49 points

2- Nouvelle-Zélande, 90,31

3- Angleterre, 85,44

4- Irlande, 84,85

5- Australie, 84,11 (+2)

6- France, 83,87 (-1)

7- Argentine, 82,86 (-1)

8- Ecosse, 82,02

9- Pays de Galles, 80,59

10- Japon, 79,13

...