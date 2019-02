Classement mondial: Les Bleus rejetés aux portes du Top 10

Un tel bilan depuis un an, marqué notamment par 4 défaites au Stade de France (Irlande, Afrique du Sud, Fidji et pays de Galles), ne peut forcément pas rester sans conséquence : le XV de France, suite à son nouveau revers à domicile concédé vendredi en ouverture du Tournoi des 6 Nations face aux Gallois (19-24), perd une place au classement World Rugby et se retrouve désormais aux portes du Top 10 (10e). Ironie, les Bleus de Brunel sont doublés par des Argentins qu'ils avaient pourtant dominés l'automne dernier (28-13). C'est le pire classement de l'histoire de l'équipe de France depuis la création du classement en 2003 ; les Tricolores avaient déjà occupé ce rang il y a un an, suite à leur défaite sur le fil face à l'Irlande (13-15).

Le seul autre changement dans ce Top 10 concerne le XV du Poireau qui, loin de profiter de son succès à l'extérieur, est dépassé par l'Angleterre. A la faveur de leur impressionnant coup de force en Irlande (32-20), le XV de la Rose monte sur le podium (3e), avant le "crunch" programmé dimanche, à Twickenham (16h).

1 - Here is @OptaJonny's round-up of the best stats from the opening weekend of the 2019 #GuinnessSixNations. Drama. pic.twitter.com/DLUDeydwyg