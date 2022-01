💪 Les Bleues démarrent parfaitement à Séville ! Une victoire très nette contre les hôtes de la compétition. Prochain match à 19h35 contre la Belgique ! Joachim Trouabal a profité de la dernière action du premier acte pour donner seize points d’avance aux Bleus. Comme en début de match, Jordan Sepho a corsé l’addition dès l’entame de la deuxième mi-temps avant de voir Luke Treharne sauver l’honneur du pays de Galles. En fin de match, Nelson Epée puis Julien Blanc ont donné plus de relief au succès de l’équipe de France (38-12), qui affrontera le Japon puis l’Angleterre ce samedi pour conclure la phase de poules.



(Avec A.S.)

Après leur quatrième place à Malaga,. A l’occasion de leur entrée en lice dans la quatrième manche du Circuit Mondial de rugby à 7,Sur la pelouse du Stade Olympique de la Cartuja, les Tricolores ont donné le ton d’entrée avec deux essais en deux minutes signés Joanna Grisez. Juste avant la pause, la meilleure joueuse du monde en 2021 Anne-Cécile Ciofani s’est signalée pour inscrire le troisième essai de l’équipe de France. Les Espagnoles n’ont pas pu relever la tête en deuxième période avec Jade Ulutule puis Joanna Grisez dans la foulée qui ont creusé l’écart.Un résultat qu’elles ont confirmé en fin de journée face à la Belgique, battue presque sur le même score : 45-0. Les Françaises ont marqué deux essais en première période, par Coralie Bertrand et Iän Jason. Puis les Bleues ont déroulé leur rugby en deuxième, avec cinq essais marqués par Iän Jason, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Chloé Jacquet et Lou Noël. Les Françaises occupent la première place du groupe C après cette première journée, mais il leur reste le gros morceau de la poule à affronter samedi (13h41), l'Australie, qui les a battues lors de la petite finale la semaine passée à Malaga.