Circuit Mondial : Les étapes asiatiques reportées au mois d'octobre

🔴 URGENT - Les étapes de Hongkong et Singapour du HSBC World Rugby Sevens Series 2020 sont reportées en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19). Les billets restent valables

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) February 13, 2020

Rendez-vous en octobre prochain

Le Circuit Mondial de rugby à VII va jouer les prolongations. Initialement prévues en avril prochain, les étapes prévues à Hong Kong et Singapour ont été reportées par World Rugby. La raison tient à l’épidémie de coronavirus Covid-19 qui touche actuellement la Chine et qui a provoqué le report de plusieurs événements sportifs tels les championnats du monde indoor d’athlétisme ou le Grand Prix de Chine de Formule 1. « La santé et la sécurité de nos joueuses et de nos joueurs, des fans et de toute personne travaillant sur ces tournois a toujours été notre priorité absolue, assure World Rugby dans un communiqué. Cette décision prudente a été prise afin d'aider à protéger la communauté mondiale du rugby et le grand public sur la base des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités publiques en matière de voyage et de santé. La décision est entièrement soutenue par toutes les parties prenantes, y compris les fédérations, l'International Rugby Players et les partenaires commerciaux. »Face à cette situation exceptionnelle, World Rugby a décidé de reporter ces deux tournois au mois d’octobre prochain. En conséquence, l’étape parisienne prévue les 30 et 31 mai au Stade Jean-Bouin ne sera pas la conclusion de l’édition 2020 des Sevens World Series. En effet, les joueurs ont rendez-vous à Singapour les 10 et 11 octobre alors que la manche hongkongaise, qui combine tournoi masculin et féminin, aura lieu du 16 au 18 octobre et servira de finale de l’édition 2020 du circuit. Un report de six mois qui ne reproduira pas à l’avenir puisque World Rugby a déjà confirmé que les éditions 2021 de ces deux tournois auront bien lieu au mois d’avril, comme initialement prévu.