Circuit Mondial : Les Bleus stoppés avant les quarts de finale à Singapour

Les Bleus trop courts pour voir les quarts de finale

La frustration est grande dans les rangs de l’équipe de France de rugby à 7. A l’issue d’une première journée de compétition qui les aura vu remporter deux de leurs trois matchs, les protégés de Jérôme Daret ont manqué de peu la qualification pour les quarts de finale à Singapour. Une cinquième étape du Circuit Mondial que les Bleus ont démarré tambour battant. Avec un triplé de Paulin Riva, dont deux essais dans les trois premières minutes de la rencontre, les Tricolores ont vite distancé le Japon, mené de dix points à la pause. Si Chikara Morita a permis aux Japonais de réduire l’écart, un deuxième essai de Jordan Sepho puis un dernier signé Thibaud Mazzoleni ont permis à l’équipe de France de s’imposer nettement (36-14). Or, juste après, l’Irlande a réalisé une performance de tout premier ordre en dominant les Fidji, doubles champions olympiques (21-12). Des Fidjens qui ont été le deuxième adversaire de l’équipe de France. Une rencontre que Joachim Trouabal a lancé tambour battant, avec un essai dès la première minute. Paulin Riva a ensuite permis aux Bleus de reprendre l’avantage et de mener à la pause de cinq longueurs.Toutefois, les « Flying Fidjans » ont haussé le ton en deuxième période avec deux essais de Vuiviawa Naduvalo puis un dernier de Joseva Talacolo. Entre-temps, Rayan Rebbadj a réduit l’écart. Une défaite (19-26) qui a mis les Tricolores en position délicate, avec l’obligation de l’emporter face à l’Irlande, qui a étrillé le Japon (38-7) avec une différence de points suffisante pour aller chercher la deuxième place. Une rencontre fermée à cause de l’enjeu. Si Jordan Sepho puis Jonathan Laugel en toute fin de première période ont permis aux Tricolores d’y croire, l’essai de Jordan Conroy en milieu de deuxième acte a douché l’enthousiasme des Français. Dans l’incapacité de tromper la défense irlandaise, les Bleus s’imposent d’une trop court marge (5-12). Les Fidji, l’Irlande et la France terminent cette phase de poules avec le même nombre de points (sept) mais, avec une différence de points moins importante (+22), les Bleus terminent troisième derrière les Fidjiens (+60) et les Irlandais (+33) et disputeront le Challenge ce dimanche pour essayer de terminer le week-end en beauté.