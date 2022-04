🇫🇷🇨🇦 Début de cette 2e journée de compétition au #Singapore7s et les Bleus démarrent avec une belle victoire contre le Canada ! Rendez-vous à 8h45 sur Canal+Sport contre le Pays de Galles pour le 2e match ! pic.twitter.com/Yz9xjsrc57

— France Rugby (@FranceRugby) April 10, 2022



💪 Une journée parfaite pour nos Bleus de #France7 avec cette 3e victoire en 3 match ! Ils terminent à la 9e place de ce tournoi de ce #Singapore7s ! pic.twitter.com/R1QnWCVtR1

— France Rugby (@FranceRugby) April 10, 2022

Eliminée la veille lors de la phase de poules au détriment d'une différence de points défavorable, l'équipe de France de rugby à 7 disputait ce dimanche la "consolante" de l'étape de Singapour. Désireux de montrer à leurs concurrents qu'ils avaient leur place dans le tableau principal,. Grâce à des essais quasiment toutes les deux minutes de Jonathan Laugel, Nelson Epée, Thibaud Mazzoleni, William Iraguha, Aaron Grandidier et Rayan Rebbadj, les hommes de Jérôme Daret n'ont fait qu'une bouchée des Canucks (40-12).. L'addition est lourde une nouvelle fois pour l'adversaire des Tricolores qui encaisse six essais, dont des réalisations de Jonathan Laugel, Nisié Huyard et William Iraguha. Un succès ouvrant aux Bleus la porte de la finale du Challenge à Singapour contre l'Espagne. Victorieuse de l'Ecosse (27-10), la sélection ibérique est à prendre au sérieux. En demi-finale, les Espagnols ont également surclassé le Kenya (19-10).Le spectacle a été au rendez-vous durant cette finale avec sept essais au total. Les Bleus ont ouvert le bal dès la première minute avec Paulin Riva puis William Iraguha qui lui a emboîté le pas. Cet avantage au score les Français ne l'ont jamais perdu bien que la fin de match a vu les Ibères terminer en boulet de canon en dépit des deux autres réalisations d'Aaron Grandidier et Nisié Huyard. Suite à une réalisation de Jerry Davoibaravi, ceux-ci sont revenus à 24-19 et ont campé dans la moitié de terrain tricolore. Ils peuvent d'ailleurs se mordre les doigts car à quelques secondes de la sirène, sur un service de Juan Ramos, Eduardo Lopez a laissé tomber le ballon en avant alors que le chemin de l'en-but s'ouvrait devant lui !La semaine prochaine, le circuit mondial de rugby à 7 posera pied à terre à Vancouver au Canada où la troupe de Jérôme Daret aura l'opportunité de confirmer les belles choses observées ce week-end.