Circuit mondial : Les Bleus 9emes, les Bleues visent le bronze

Il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France de rugby à 7 à Sydney, pour la quatrième étape du Circuit mondial. Au terme de la journée de samedi, les Bleus, deuxièmes de l'étape de Hamilton (Nouvelle-Zélande) le week-end dernier, avaient remporté un match contre les Samoa et perdu celui contre l'Afrique du Sud. Ils devaient donc battre l'Argentine et espérer un faux-pas des Sud-Africains pour espérer finir en tête du groupe et rallier les demi-finales. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Les Français se sont en effet inclinés 17-5 contre l'Argentine (essai de Rémi Siega) dans leur dernier match de poule, et ont terminé troisièmes du groupe B. Ils ont donc dû disputer un match de classement contre le Canada (troisième du groupe D) pour savoir qui allait terminer neuvième et dixième. Et ce sont les Bleus qui ont pris la neuvième place, grâce à leur victoire 7-0 (essai de Sacha Valleau dès la première minute) sous une pluie battante. Il s'agit toutefois de leur pire résultat de la saison. Place désormais à un peu de repos, avant l'étape de Los Angeles dans un mois !

Les Françaises joueront le bronze

Quant aux Françaises, elles étaient bien parties à l'issue de la première journée, avec deux victoires en deux matchs. Mais lors de leur dernier match de poule, elles se sont inclinées 14-10 contre l'Australie (essais de Chloé Pelle et Séraphine Okemba en deuxième mi-temps). Cela ne les a toutefois pas empêchées de se qualifier pour les demi-finales, en tant que meilleures deuxièmes (il n'y a que trois groupes chez les femmes, contre quatre chez les hommes). Mais en demi-finale, les Françaises ont dû affronter la meilleure équipe du monde, la Nouvelle-Zélande, victorieuse des trois dernières étapes du Circuit mondial, et il n'y pas eu de surprise, avec une défaite 24-7 à la clé (essai de Lina Guérin pour les Bleues). Comme le week-end dernier à Hamilton, la France disputera donc la petite finale contre l'Australie (9h37 heure française) En espérant le même résultat (victoire 19-14 dimanche dernier) !