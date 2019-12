Circuit mondial : Journée historique pour le 7 français

🇫🇯🇫🇷 Une défaite avec les honneurs contre les Champions Olympiques Fidjiens. Mais surtout, une QUALIFICATION en 1/4 de finale et la PREMIÈRE PLACE de la poule ! 😍 Félicitations les garçons ! #France7 #Dubai7s #WorldRugby7s pic.twitter.com/apmy8VqGTf

— France Rugby (@FranceRugby) December 6, 2019

Les Bleues s'offrent les Néo-Zélandaises !



Les filles de @FranceRugby battent la Nouvelle-Zélande pour la deuxième fois de leur histoire #Dubai7s pic.twitter.com/qBfFl5HQjF

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) December 6, 2019

Quelle belle journée pour le rugby à 7 français à Dubai, qui accueille la première étape du Circuit mondial chez les hommes, et la deuxième chez les femmes ! Les hommes, vainqueurs de l'Argentine jeudi, ont réussi à terminer premiers du groupe A, en battant le Japon vendredi matin, et malgré la défaite face aux Fidji, champions olympiques et vainqueurs du Circuit mondial 2018-19, vendredi après-midi.La journée a donc débuté par une victoire 41-5 sur le Japon (24-0, mt), grâce à des essais de Marvin O'Connor, Teddy Bouhraoua (triplé), Rémi Siega, Manoel Dall'Igna et Paulin Riva. Mais les Français se sont ensuite inclinés 24-14 contre les Fidji, après avoir pourtant mené 14-7 à la pause suite à des essais de Marvin O'Connor et Teddy Bouhraoua. Les Fidji sont tout de même éliminés ! La France, qui vise entre la sixième et la huitième place du Circuit mondial cette saison, mais surtout une qualification pour les JO de Tokyo lors du TQO en juin, affronteront en quarts de finale l'Afrique du Sud ou l'Angleterre.Du côté des femmes, ce vendredi sera également à marquer d'une pierre blanche, car la France a terminé première de son groupe en battant l'Angleterre jeudi, le Japon vendredi matin, mais surtout la Nouvelle-Zélande, championne du monde, vice-championne olympique et gagnante du dernier Circuit mondial, pour finir !Avant cet exploit, elles avaient logiquement dominé le Japon 21-7 (7-0, mt), avec des essais de Séraphine Okemba, Shannon Izar et Nasira Konde. Les Bleues défieront samedi en quarts de finale le Canada, qui les a battus cinq fois sur cinq depuis octobre 2018.