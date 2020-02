Circuit Mondial : A Los Angeles, les Bleus sont en difficulté

Finalistes à Hamilton, les joueurs de l’équipe de France de rugby à VII n’ont pas débuté en fanfare leur parcours dans l’étape du Circuit Mondial de Los Angeles. Malgré deux essais de Tavite Veredamu et après avoir été menés de sept points à la mi-temps, les Tricolores ont arraché le match nul (26-26) à la dernière minute grâce à Paulin Riva. Un résultat qui n’a pas fait les affaires des Bleus avant d’affronter les Fidjiens, champions olympiques en titre. Ces derniers ont démarré fort avec deux essais dans les quatre premières minutes mais Paulin Riva par deux fois et Jonathan Laugel ont donné de l’espoir à l’équipe de France. Toutefois, trois essais en quatre minutes de la part des Fidjiens ont scellé le sort de la rencontre, Sacha Valleau ne pouvant que sauver l’honneur à la dernière seconde (33-28). Une défaite qui n’élimine pas encore les Bleus de la course aux quarts de finale, mais ils auront besoin d’une large victoire face à la Corée du Sud dans leur dernier match de poule pour continuer leur chemin.