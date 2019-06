Ces Bleuets qui règnent sur le monde

Au présent, le rugby français se conjugue difficilement... Le Mondial au Japon se profile en septembre mais le XV de France va de déroutes en désillusions. Au point de n'afficher aucune véritable ambition et de se tourner, déjà, vers la Coupe du monde 2023 en France. Ça tombe bien, car au futur, tous les espoirs son permis puisque le XV de France U20 a remporté le championnat du monde junior de rugby pour la deuxième fois de suite. En finale en Argentine, les Bleuets ont dominé l'Australie sur le fil (24-23), ce samedi.

Cueillis d’entrée par un essai des Wallabies, les Bleuets ont su réagir. Lachaud (7e) et Burin (36e) ont inscrit les deux essais tricolores. Au cours d'une seconde période indécise où les deux équipes ont pris tour à tour les devants au score, Louis Carbonel a fait le reste au pied. Surtout, ce XV de France U20 a affiché un mental dont ses aînés devraient s'inspirer. Un an après un premier succès à la maison dans la compétition, les Français conservent leur titre. "C’est un groupe très déterminé et c'est un groupe travailleur, a expliqué l'entraîneur Sébastien Piqueronies, au micro de France TV. Avec ces deux qualités, on peut faire de belles choses. J'espère qu'il y aura le maximum de ces joueurs en 2023, en 2027 et après." Avec un rugby tricolore contraint de se projeter dans l'avenir, la promesse est forcément belle.

"On est une équipe à réaction, on l'a montré dans la compétition où on a déjà été vexé, a pour sa part analysé Carbonel. Je pense qu'on a quelque chose de plus, peut-être du courage. On réalise encore moins que l'année dernière... Deux fois, c'est génial, c'est une aventure humaine exceptionnelle ! On a envie de rentrer voir nos familles mais on se souviendra de cette aventure. J'espère qu'il y aura le plus possible de joueurs en 2023 sur les deux générations championnes. Mais on va déjà essayer de jouer en Top 14 avant de rêver un peu plus haut." Rêver aussi, enfin, d'exister à nouveau au plus haut niveau sur la planète ovale.