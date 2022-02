Carnet noir - Nouvelle-Zélande : Décès de l’ancien All Black Va'aiga Tuigamala

Le rugby néo-zélandais et samoan est en deuil ce jeudi. Va'aiga Tuigamala, ancien ailier (ou centre) international est en effet décédé à l’âge de 52 ans, pour une raison encore inconnue. Né à Auckland, il avait porté le maillot des Blacks à 19 reprises entre 1991 et 1993, le temps de jouer le Mondial 1991 notamment, avant de choisir de représenter les Samoa, pour lesquelles il a été sélectionné 22 fois entre 1996 et 2001, notamment pendant la Coupe du Monde 1999 où il a disputé quatre matchs. Tuigamala était également passé au rugby à XIII en 1995. En club, Va'aiga Tuigamala a débuté sa carrière du côté d’Auckland en 1988, avant d’arriver dans l’Hémisphère Nord en 1993 pour jouer en rugby à XIII avec Wigan, où il resté quatre ans. Il est repassé au XV en 1996 avec les London Wasps où il a été sacré champion d'Angleterre, puis a fini sa carrière à Newcastle, où il est resté cinq ans, de 1997 à 2002, et a également été sacré champion.

Jason Robinson "dévasté"

Après sa carrière, celui qui était surnommé "le camion noir", a été le conseiller de son cousin David Tua, un boxeur poids lourds médaillé de bronze aux JO de Barcelone, champion des Etats-Unis et vainqueur de 52 combats sur 59, puis il a dirigé une entreprise de pompes funèbres. « Je suis absolument dévasté. Je dois tellement à cet homme incroyable ! Il a littéralement changé ma vie quand il est arrivé à Wigan en provenance de Nouvelle-Zélande. J’envoie tout mon amour et mes condoléances à sa famille », a tweeté son ancien coéquipier Jason Robinson, champion du monde 2003 avec l’Angleterre. « De temps en temps, un joueur arrive qui touche le cœur et l'âme... Inga était l'un d'entre eux. Il était l'un des joueurs de rugby les plus excitants à jouer l'un ou l'autre code. Sa présence sur le terrain de rugby était immense », a écrit de son côté un autre ancien coéquipier de Wigan, Kris Radlinski.