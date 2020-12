📃 Le @SFParisRugby & le @RCTofficiel réfléchissent conjointement à la création d'un Trophée Christophe Dominici.

Un trophée Christophe Dominici à l'étude

Grosse émotion ce mercredi dans les Hauts de Seine.L'occasion pour la famille du rugby de dire un dernier adieu à « Domi », dont l'inhumation se déroulera vendredi dans le Var, à Hyères. Alors que Franck Comba, Christophe Moni, Sylvain Marconnet et Vincent Moscato, ses amis de toujours, ont porté le cercueil en début de cérémonie, de nombreux discours ont ensuite eu lieu, en présence de nombreux acteurs du rugby, tels que Bernard Laporte, Thomas Lombard, Max Guazzini, Paul Gabrillagues, Gaël Fickou, Gonzalo Quesada, Dimitri Szarzewski, Jules Plisson, Mathieu Blin, Pierre Rabadan, Yoann Maestri ou encore Antoine Burban. «», a notamment déclaré le président de la Fédération française de rugby, lors de son discours, dans des propos rapportés par Midi Olympique.Dans le même temps, le Stade Français et Toulon ont annoncé qu'un trophée en hommage à Christophe Dominici était actuellement à l'étude. Celui-ci serait disputé lors des matchs entre les deux équipes. « Dans la lignée des différents hommages rendus à notre regretté Christophe Dominici, et sur la suggestion d’un club de supporters,Ce dernier serait mis en jeu à chaque affrontement entre les deux clubs amis et chers à Christophe, contribuant ainsi à entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel », peut-on lire dans un communiqué commun publié par les deux clubs majeurs de la carrière de l'ancien ailier du XV de France.