Carnet noir : L'ancien international Guy Laporte est décédé

Le monde du rugby est en deuil. Guy Laporte, ancien international français, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’un infarctus. L’ancien international français, qui a porté le maillot bleu à seize reprises entre 1981 et 1987, avait 69 ans. « La famille du SCG est plongée dans la tristesse suite à la disparition brutale de son président Guy Laporte, qui s’est éteint cette nuit. Guy, arrivé au SCG en 1972 en tant que joueur, a contribué aux très bons résultats lors de son passage. Bien plus qu’un président, toujours inquiet pour ses protégés, Guy était un véritable papa pour ses joueurs. Un grand Monsieur vient de nous quitter et de rejoindre le panthéon de l’ovalie », a écrit sur ses réseaux sociaux le SC Graulhet, club qu’il présidait depuis plusieurs années et qu’il a marqué dans un premier temps sur les terrains.





Le Grand Chelem 1981 dans l'histoire

L’ancien ouvreur gardera une place importante dans l’histoire du rugby français. Il a été du fameux Grand Chelem en 1981, dans lequel il a eu un rôle prépondérant. Guy Laporte a alors inscrit 29 points en trois matches, assez pour être désigné meilleur marqueur de la compétition. Absent en ouverture contre l’Ecosse, il s’était sublimé au match suivant en Irlande à l'occasion de sa toute première sélection en marquant douze points. Le natif de Beaufort a également pris part à la première édition de la Coupe du Monde en 1987, sur les pelouses australiennes et néo-zélandaises. Il avait alors joué trois matches dont le quart de finale remporté par les Bleus face aux Fidji. Le dernier match de sa carrière internationale ponctuée de 143 points avec les Bleus. Retiré ensuite des terrains, Guy Laporte est devenu manager du XV de France entre 1993 et 1995 et vice-président de la Fédération française de rugby.