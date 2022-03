Carnet noir : Federico Martin Aramburu a été tué à Paris

Nous apprenons le décès de Federico Martín Aramburú dans des circonstances tragiques. L’ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille,ses proches, et les assure de son total soutien. pic.twitter.com/brvMNP7bJx

Six années en France

Le monde du rugby est en deuil. Ce samedi matin, RMC Sport annonce la mort de l’ancien centre ou ailier argentin Federico Martin Aramburu, à l’âge de 42 ans. Il a succombé à des blessures par balles. Présent à Paris pour raisons personnelles, Aramburu, dont le retour en Argentine était programmé lundi, aurait perdu la vie au petit matin dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés dans le sixième arrondissement de la capitale. Alors qu’il se trouvait dans un établissement de nuit, deux groupes d’individus auraient « eu un différend verbal dans un bar avant d'en venir aux mains » et d’être séparés par des videurs.La publication ajoute qu’une « enquête en flagrance pour assassinat a été ouverte par le parquet de Paris et la brigade criminelle a été saisie ». Sa disparition va laisser un grand vide en Argentine et dans l’Hexagone notamment. L’homme aux 22 sélections avec les Pumas a pris part à la Coupe du Monde 2007 sur le sol tricolore. C’est en France qu’il a passé l'essentiel de sa carrière.« Nous apprenons le décès de Federico Martín Aramburú dans des circonstances tragiques. L’ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille,ses proches, et les assure de son total soutien », réagit le club biterrois, dont il avait été nommé président des socios en 2015.