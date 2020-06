Carnet noir : Décès d'un ex-international français U20

J’apprends avec tristesse le décès de Franck Lascassies, joueur de l’équipe de France U20 développement.

Avec son équipe, il avait aussi décroché le titre de champion d’Europe des U18. Franck était pétri de talent.



Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



— Bernard Laporte (@BernardLaporte_) June 11, 2020



C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort de Franck Lascassies, 21ans, passé par les catégories de jeunes de l'Aviron Bayonnais avant de partir pour la Section Paloise

Le club présente ses plus sincères condoléances à toute la famille et aux proches de Franck pic.twitter.com/iElxx2ho6Q

— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) June 11, 2020

« Un joueur pétri de talent avec un sacré potentiel »



⚫️ Nous avons appris avec une immense tristesse aujourd'hui le décès de Franck Lascassies, ancien joueur de nos équipes de #FranceJeunes à l'âge de 21 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 😥🙏 pic.twitter.com/aIAaUXSRVn

— France Rugby (@FranceRugby) June 11, 2020

Le rugby français est en deuil. Et nombreux sont les clubs et personnalités du monde de l'ovalie àUne bien triste nouvelle notamment pour Bayonne, où le, très chagriné lui aussi par ce décès, avait fait ses classes dans les différentes catégories de jeunes.De la même façon, l'avant passé ensuite par le centre de formation de Pau: des U17 aux U20 Développement en passant par les U18 et U19. Avec les U18, Lascassies avait décroché le plus beau titre de sa carrière : champion d'Europe.A nos confrères du Rugbynistère, l'un des anciens entraîneurs du jeune homme ayant débuté le rugby à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), dit lui aussi tout le bien qu'il pensait de Franck Lascassies : « C'était un joueur pétri de talent avec un sacré potentiel qui, en fin d'année crabos, a été sélectionné avec l'équipe de France U18. C'est une bien triste nouvelle ».La rédaction de Rugby365 tient à présenter toutes ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches. A noter qu' une cagnotte Leetchi a été ouverte pour venir en aide à la famille endeuillée.