Carnet noir : Décès d'un ancien international écossais

We are deeply saddened to learn of the passing of Tom Smith.

Tom made an incredible impact for the Lions, touring in 1997 as well as 2001 and was one of the great props to play the game.

Our thoughts are with his family and friends during this difficult time. RIP Tom ⭐️



— British & Irish Lions (@lionsofficial) April 6, 2022

Le rugby pleure une de ses anciennes gloires.. Lui qui avait révélé en 2019 souffrir d'un cancer colorectal s'est éteint à l'âge de 50 ans. "Tom a eu un impact incroyable pour les Lions, lors des tournées de 1997 et 2001 et il a été l'un des grands piliers de ce sport", cette citation est tirée d'une publication du compte Twitter des Lions Britanniques annonçant la disparition de Tom Smith. Ce natif de Londres a porté les couleurs du XV du Chardon et des Lions Britanniques et Irlandais, une vraie marque de reconnaissance de son talent.Sélectionné à 61 reprises avec l'Ecosse pour six essais, il avait connu sa première cape contre l'Angleterre en 1997 et avait participé à l'édition 1999 remportée par Gregor Townsend et compagnie lors de l'ultime journée au Stade de France (22-36). Portant la tunique des Lions Britanniques à six reprises, en Afrique du Sud (1997) et en Australie (2001),. Chez les Saints, il a soulevé le Bouclier Européen en 2009.Après sa retraite sportive, il avait embrassé une carrière d'entraîneur qui l'avait vu revenir en France après un passage à Edimbourg. Durant trois saisons, il avait pris en charge les avants du LOU de 2012 à 2015.