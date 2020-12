Carnet noir : Décès de Jean-Pierre Lux

J’apprends le décès de Jean-Pierre Lux. Homme d’engagement, il a porté à 47 reprises le maillot du XV de France. Président de l'European Rugby Cup, membre du Comité Directeur de la LNR, c’était aussi un grand dirigeant.

Le rugby français est en deuil. A quelques jours de fêter ses 75 ans, Jean-Pierre Lux est décédé, a fait savoir le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte. Ancien joueur de l’équipe de France, mais aussi dentiste de profession, il était également devenu dirigeant.Ses performances lui ont permis d’être sélectionné en équipe de France pour la première fois en 1967, jusqu’en 1975, pour un total de 47 sélections et 12 essais (42 points). Il avait notamment remporté le Tournoi des 6 Nations, avec Grand Chelem à la clé, en 1968.Dirigeant de l’US Dax, il est ensuite devenu de 1999 à 2014 président de l’European Rugby Club, l’organisme qui gère la Champions Cup (ex H-Cup) et la Challenge Cup (ex-Bouclier européen), où il avait été réélu en 2011 malgré l’opposition des Anglais et des Français, qui lui reprochaient de favoriser les nations celtes. Il avait ensuite renoncé à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.Il avait également fait partie de la commission chargée de nommer le nouveau sélectionneur du XV de France en 2015, qui avait choisi Guy Novès (pour un bilan de 13 défaites, 1 nul et 7 victoires). « J’apprends le décès de Jean-Pierre Lux. Homme d’engagement, il a porté à 47 reprises le maillot du XV de France. Président de l’European Rugby Cup, membre du Comité Directeur de la LNR, c’était aussi un grand dirigeant. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches », a tweeté Bernard Laporte.