Carnet noir : Décès brutal d'un joueur de Chartres

Ce mardi représente une journée on ne peut plus triste pour le rugby français. Une nouvelle effroyable est venue du stade Claude-Panier de Chartres. Lors de la séance d'entraînement du club de Fédérale 1 de la ville d'Eure-et-Loir,selon L'Echo Républicain. Un décès aussi brutal qu'inattendu. Victime d'un arrêt cardiaque d'après la nature de sa mort, ce pilier aux mensurations impressionnantes (1m90 pour 130kg) et dans la force de l'âge, laisse un vide immense. Le compte Facebook du club a posté en début d'après-midi ce mardi un message de condoléances et de soutien à la famille du joueur. "Le C’Chartres Rugby a l’immense tristesse d’annoncer le décès ce jour de notre joueur James Theodore. Le Club, ses bénévoles, ses coéquipiers, les coachs ainsi que tous les dirigeants s’associent au chagrin de sa famille. James était une très belle personne."James s'est effondré devant ses copains durant un match de football de récupération qu'il n'a même pas eu le temps de commencer" a confié à l'AFP le président du club, Thomas Louis, avant de poursuivre: "On venait d'avoir un bloc assez dense de matches. Aujourd'hui, c'était une reprise tranquille de l'entraînement, sachant que l'équipe ne jouait pas le week-end prochain (...) Le staff présent à ce moment-là a tout de suite prodigué les premiers gestes de secours avant l'arrivée des pompiers et du Smur. Mais rien n'y a fait" dixit le dirigeant chartrain. Originaire de La Réunion,a également déclaré Thomas Louis. Ce joueur prometteur et père d'un enfant de quatre ans, laissera une trace indélébile au C'Chartres Rugby.