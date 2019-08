Carnet: Décès de la légende All Blacks Brian Lochore

Une légende du rugby mondial s'est éteinte ce samedi. Ancien joueur emblématique des All Blacks (68 sélections) qu'il a guidés en tant que capitaine également à de nombreuses reprises, Brian Lochore est décédé d'un cancer du pancréas à 78 ans. Celui-ci lui a été fatal bien qu'il avait déjà vaincu en 2016 deux cancers distincts, du mélanome et de la prostate.

Anobli par la Reine d'Angleterre en 1999, Lochore restera aussi à jamais le premier sélectionneur à avoir soulevé la Coupe du monde de rugby. C'est lui qui a mené les All Blacks sur le toit du monde lors du premier mondial de la discipline en 1987, à domicile en Nouvelle-Zélande.

L'actuel sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen, a salué "l'un des hommes les plus respectés en Nouvelle-Zélande (...) mais aussi regardé avec grand respect partout dans le monde."

Le prédécesseur de Steve Hansen à la tête de la Nouvelle-Zélande, Graham Henry, soulignait en 2007 "sa sagesse et sa présence ont été bénéfiques pour les entraîneurs et les joueurs. Il représente énormément les valeurs et les traditions des All Blacks."

This man gave me my first All Black Jersey. This man was an All Black legend.

RIP Sir Brian Lochore #AllBlacks pic.twitter.com/h4UOu9GHaP