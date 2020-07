Calendrier international : La tournée de novembre encore dans le flou

Le flou reste de mise concernant le calendrier 2020 du rugby international. Alors que les tournées estivales ont été reportées et qu’il reste quatre rencontres du Tournoi des 6 Nations 2020 à disputer, les discussions se sont poursuivies ce mardi à l’initiative de World Rugby afin d’avancer sur le format de la période internationale prévue en novembre prochain. Si bon nombre d’acteurs du rugby international, la Ligue Nationale de rugby notamment, espéraient que cette réunion allait permettre de mettre un terme à cette situation incertaine, le résultat des tractations est sans doute une énorme déception. En effet, selon le quotidien irlandais The Irish Times, aucun accord n’a encore été trouvé sur la programmation des test-matchs de novembre et leur nombre.

World Rugby continue de temporiser

En effet, World Rugby a décidé de repousser toute prise de décision sur le sujet avant, au mieux, la fin du mois de juillet même si des progrès ont pu être fait en direction d’une solution de consensus. En effet, plusieurs pistes sont étudiées avec les fédérations et ligues européennes qui poussent pour un tournoi à huit équipes divisées en deux groupes de quatre et une finale programmée le 5 décembre. Les deux nations qui s’ajouteraient à celles du 6 Nations pourraient être la Géorgie et les Fidji même si la candidature du Japon n’est pas écartée malgré la situation sanitaire. Un tel tournoi viendrait pallier l’absence des principales nations de l’Hémisphère Sud, dont la capacité à rejoindre l’Hémisphère Nord pourrait être compromise par des restrictions de voyage. Une absence d’accord au niveau international qui pourrait rendre la vie des clubs et leurs ligues plus difficiles alors que la LNR a déjà fixé son calendrier.