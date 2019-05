Brunel suit... 65 joueurs !

Souvenez-vous, c'était au retour de la tournée 2018 en Nouvelle-Zélande : Jacques Brunel, sans doute rassuré par les 3 défaites des Bleus face aux All Blacks (11-52, 13-26, 14-49), assurait de sa volonté de "resserrer le groupe" de l'équipe de France dans l'optique de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 sept.-2 nov.). Presqu'un an plus tard et bien malin qui peut aujourd'hui, à moins de 5 mois du Mondial nippon, dessiner les contours exacts de la liste de 37 joueurs que le sélectionneur tricolore dévoilera le 18 juin prochain pour la préparation de la compétition.

Désormais chaperonné par Fabien Galthié, son successeur désigné, Brunel explique dans une vidéo mise en ligne par la FFR suivre à ce jour la bagatelle de... 65 joueurs susceptibles de faire partie des heureux élus pour le Mondial.

"Il y a 65 joueurs auxquels on va envoyer dans les 48 heures une fiche avec des renseignements à fournir. Ils sauront qu'on les suit et ils seront dans ce contexte, où ils savent qu'ils peuvent éventuellement aller au Japon", confirme ainsi 'Moustache', qui fait les gros yeux et hausse le ton en prévenant son monde qu'il n'y aura aucun passe-droit et que "ceux qui n'auront pas rempli ce contrat-là ne pourront pas participer (au Mondial), quels qu'ils soient."