Brunel: "On s'est aperçu qu'on avait du retard..."

En préambule à la conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé sa liste des 37 joueurs appelés (31 + 6 réservistes) pour la préparation du XV de France à la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), Jacques Brunel a d'emblée exposé les critères qui avaient présidé à cette sélection. Dans une tentative de justification notamment de la principale absence de ce groupe, à savoir le vice-capitaine Mathieu Bastareaud. Et ça ne manque pas de sel...

"On a pu comparer avec les autres nations certaines données, et on s'est aperçu que globalement, on avait du retard, notamment sur des domaines comme le déplacement ou la capacité à reproduire des charges, donc le profil des joueurs qu'on a pris a été en fonction de cette dimension-là et de cet objectif que l'on aura durant la préparation, qui sera de se rapprocher des meilleurs."

Et Brunel de préciser à cet égard que les 6 réservistes appelés dans cette liste, s'ils doivent permettre de faire face à une ou plusieurs blessures durant la préparation, sont aussi susceptibles d'intégrer le groupe des 31 "en fonction des objectifs qu'on va donner à chacun en termes d'implication ou sur la dimension physique, mais aussi humaine, la construction de notre équipe... Si ces objectifs n'étaient pas remplis, ces suppléants seraient là pour les remplacer." Les 31 sont donc prévenus.