Brunel laisse planer le doute

"Il y a beaucoup de joueurs très proches l’un de l’autre, des incertitudes". Jacques Brunel a laissé l’ensemble de son groupe dans l'expectative alors qu’il doit annoncer sa liste définitive des 31 pour la Coupe du Monde (20 septembre – 2 novembre) dans le journal de 20h de TF1 le 2 septembre : "Non, je n’ai pas les 31", a martelé le sélectionneur, tout en rappelan, qu’avec encore un match à jouer face à l’Italie vendredi, des blessures ou contretemps peuvent encore toucher les Bleus: "Il faudra tenir compte de tous ces aléas", a-t-il rappelé.

Mais tâche aux joueurs alignés dans deux jours sur la pelouse du Stade de France de ne pas se louper. Le Gersois s’est justifié, et excusé, que des joueurs comme Anthony Belleau et Vincent Rattez ne jouent pas une minute lors de la préparation pour être prêt à utiliser plusieurs joueurs et compositions en vue du rythme effréné du mondial nippon: "On a besoin de voir plusieurs formules en fonction du format de la compétition, avec des matches très rapprochés. On est dans cette perspective". Apparaître comme une alternative qui ne fait pas baisser le niveau général de l’équipe, tel est l’enjeu pour la plupart des Bleus face aux Italiens.

S’explique ainsi la titularisation de Camille Chat, à la place d’un Guilhem Guirado touché sans gravité au péroné, le replacement de Gaël Fickou à l’aile et d’Arthur Iturria en deuxième ligne ainsi que les attentes autour du rôle de buteur qu’endossera Romain Ntamack. Tout en rappelant que la concurrence reste ouverte: "La composition contre l’Italie ne présage en rien de celle du 21 septembre (pour le premier match de poule face à l’Argentine, ndlr)".

Bataille en troisième ligne

L’ex-entraîneur de l’UBB a confirmé que c’est dans les lignes avants que le doute est le plus important: "C’est évident que le choix en troisième ligne est le plus épineux. Il y a 7 joueurs pour 5 places. Il y aura des choix difficiles à faire, comme à chaque Coupe du Monde. A chaque fois c’est un choix douloureux. On verra en fonction de ce qu’il s’est passé, de ce dernier match. Je n’ai pas une idée totalement arrêtée".

Interrogé sur les enjeux du match face aux Transalpins pour Louis Picamoles, en tribunes à Nice et remplaçant à Murrayfield, Brunel généralise la pression à l’ensemble de la troisième ligne: "Picamoles joue gros comme Lauret et Camara". Avant de confirmer la bonne impression laissée par les titulaires lors de la première rencontre face aux Ecossais: "Des joueurs étaient désignés comme remplaçants au départ: Ollivon et Cros. Ils se sont révélés sur les derniers matches".

Successeur de son sélectionneur en salle de presse, Yacouba Camara a conscience de la percée de ces camarades à son poste: "Je sais que je dois être au niveau. Ils ont fait des performances positives". Le joueur de Montpellier prend acte de l’enjeu personnel de la rencontre de vendredi: "A moi de montrer ce que je vaux et que j’ai aussi ma place dans ce groupe. Tout le monde a envie d’y être, espère y être. Mais ce qui sera important, c’est d’être bon au Japon".

Enfin, Brunel s’est réjoui de la réduction de la suspension de Paul Gabrillagues à 3 semaines au lieu des 6 initiales, confirmant que cela lui aurait probablement coûté sa place au Japon: "Il a la possibilité d’être présent maintenant. C’est un handicap d’être absent contre l’Argentine mais rien d’insurmontable". Mais comme pour tous les autres: "Réponse mardi".