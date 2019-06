Bastareaud, le grand absent

On peut donc, sous les ordres de l’inénarrable Jacques Brunel, être vice-capitaine du XV de France, encore titulaire lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et rater la dernière marche pour une Coupe du monde de tous les dangers au Japon cet automne (20 septembre-2 novembre). Mathieu Bastareaud (30 ans, 54 sélections) ne jouera pas, après 2015, ce deuxième Mondial sous le maillot bleu. Qu’on rassure la famille de Guilhem Guirado, le capitaine, déjà visé cet hiver, sauve sa peau…

Par-delà la seule considération sportive, certes essentielle ici, ce coup de tonnerre, fatal au Toulonnais, exprime la navigation à vue du sélectionneur tricolore, toujours aussi peu cohérent dans ses choix. Et dont il se dit qu’il aurait subi l’influence de son successeur, et déjà consultant sur cette prochaine compétition, Fabien Galthié, soucieux de « dégraisser le mammouth » en éliminant les « poids-lourds » pour privilégier un jeu de mobilité, comme le sont également le pilier Uini Atonio, autre absent, ou le deuxième ligne Paul Willemse, simple réserviste. "Il m’a dit qu’il ne connaissait pas suffisamment les joueurs", jure « Moustache », la main sur le cœur, pour assurer que Galthié n’a pesé en rien sur ses choix.

Raka oui, Parra et Thomas non

Il n’y a évidemment rien de scandaleux à voir Sofiane Guitoune (30 ans, 5 sélections), fort de sa saison qualifiée de "monument" par William Servat (31 matches, 16 essais), s’imposer au poste de trois-quarts centre aux côtés des Fofana, Fickou, Doumayrou et aux dépens donc de Bastareud (16 matches, 2 essais). Guitoune, d’un Mondial à l’autre – il n’a plus joué en bleu depuis 2015 – est l’un des sept champions de France toulousains appelés dans cette liste des 37 (à égalité avec l’ASM Clermont Auvergne).

Une prime au champion qui, au-delà des attendus Dupont, Ntamack, Huget, Médard, profite à la surprise Peato Mauvaka (22 ans), talonneur du Stade bombardé titulaire en cours de saison suite aux blessures à son poste, ainsi qu’à son coéquipier François Cros (24 ans), autre révélation en troisième ligne de la saison éblouissante des Rouge et Noir. Jamais vu en bleu lui non plus, comme le pilier droit toulonnais Emerik Setiano (23 ans), dont l'apparition fait figure d'exploit au terme de la saison calamiteuse du RCT.

Les vice-champions de France clermontois sauvent plutôt bien les meubles, même si Morgan Parra, black-listé sans même l’aide de Galthié, et blessé, voit lui passer sous le nez le revenant Maxime Machenaud, à la saison pourtant quelconque avec le Racing 92, mais invité à accompagner à ce poste de demi de mêlée toujours aussi embouteillé les incontournables Dupont et Serin. On fait plus pitié qu’envie à l’ouverture, où Camille Lopez, écarté en 2015, mais préféré aux Jallibert, Carbonel et autre Anthony Belleau, réserviste toutefois, prend le bon wagon au côté de Ntamack. Enfin, Alivereti Raka, encore attendu comme le messi jusqu’à sa naturalisation et sa blessure, qui l’avait privé de Tournoi, double le Racingman Teddy Thomas, absent de la sélection depuis la tournée de novembre dernier et plombé toute la saison par une blessure aux adducteurs. Une autre absence de poids au sein de cette liste, où la quantité de changements opérés si près de l’échéance pose forcément d’innombrables questions auxquelles Brunel reste toujours bien en peine d'apporter des réponses...

La liste des 31 :

Avants : Bamba, Poirot, Priso, Setiano, Slimani ; Guirado, Chat, Mauvaka ; Gabrillagues, Lambey, Le Roux, Vahaamahina ; Alldritt, Camara, Iturria, Lauret, Picamoles.

Demis : Dupont, Machenaud, Serin ; Lopez, Ntamack.

Arrières : Doumayrou, Fickou, Fofana, Guitoune ; Huget, Penaud, Raka ; Médard, Ramos.

Les 6 réservistes :

Falgoux, Ollivon, Cros, Willemse, Belleau, Rattez.