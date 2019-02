Bastareaud: "Dans ces moments-là, tes amis, tu les comptes"

La disgrâce n'aura donc duré qu'un seul match pour Mathieu Bastareaud (30 ans, 50 sélections), vice-capitaine des Bleus renvoyé en tribunes face au pays de Galles (19-24), mais titulaire pour le choc de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations ce dimanche, à Twickenham (16h), face à l'Angleterre. Le Toulonnais a pu commenter ce retour aux affaires lors du point-presse du jour, dans le grand auditorium de Marcoussis, à 48h de ses retrouvailles avec le XV de la Rose et une vieille connaissance avec un vis-à-vis nommé Manu Tuilagi. "C’est un peu l’histoire de ma carrière, souligne-t-il, fataliste et loin de tout esprit de revanche. Depuis le début, cela n’a jamais été facile pour diverses raisons. Il y a des choses qu’on ne peut pas maîtriser, comme le choix des entraîneurs." (...) J’ai 30 ans et j’ai appris à passer au-dessus de ça avec le temps. Des choix sont faits, on peut les aimer ou pas mais il faut les accepter."