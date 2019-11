Barbarians britanniques : Titularisation face au pays de Galles de Mathieu Bastareaud

MEN'S TEAM NEWS 🤩

Mathieu Bastareaud aura une dernière occasion de se montrer devant le public européen. Le trois-quarts centre, repositionné comme troisième-ligne lors de son passage à Lyon, sera titulaire à l’occasion du troisième et dernier test match des Barbarians britanniques, qui aura lieu ce samedi au Principality Stadium de Cardiff face au pays de Galles, quatrième de la dernière Coupe du Monde.Eddie Jones a, en effet, décidé d’associer au centre de son attaque le futur joueur de New York à Andre Esterhuizen. Une ligne des trois-quarts qui sera complétée par Dillyn Leyds, annoncé avec insistance du côté de La Rochelle la saison prochaine, et Cornal Hendricks. Une équipe dont le capitaine sera le talonneur irlandais Rory Best.